Самые популярные госэкзамены среди псковских школьников назвал Алексей Несмашный

16:51, 02 июля 2025, ПАИ

Самые популярные и успешные госэкзамены среди псковских школьников назвал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 июля.

В 2025 году 211 человек в Пскове сдавали физику и биологию, 184 человека сдавали историю, 166 человек информатику. «Эти приоритеты прослеживаются и по предыдущим годам», – заметил Алексей Несмашный.

Самым популярным экзаменом является обществознание – 45 % выпускников сдают этот предмет. Меньше всего в этом году выбирали географию. Экзамен сдавали всего 30 человек.

«Наиболее успешным результатом среди всех государственных экзаменов в городе мы бы выделили физику. Это интересный предмет – наряду с тем, что он очень сложный, он вместе с тем очень востребованный в высшем образовании для дальнейшего поступления. На сегодняшний день средний балл ЕГЭ по физике – 67,3 балла. <…> Уровень подготовки на территории города соответствует достаточно высокому баллу», – заметил гость студии.

Также в 2025 году в Пскове есть один выпускник, который набрал на ЕГЭ по физике 100 баллов.

«По химии у нас средний балл пониже, но тем не менее два стобалльника», – уточнил Алексей Несмашный.

Кроме того, 100 баллов получил один выпускник по литературе, добавил он.