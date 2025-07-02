Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Самые популярные госэкзамены среди псковских школьников назвал Алексей Несмашный

Самые популярные и успешные госэкзамены среди псковских школьников назвал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 июля.

Алексей Несмашный. Фото: ПАИ

В 2025 году 211 человек в Пскове сдавали физику и биологию, 184 человека сдавали историю, 166 человек информатику. «Эти приоритеты прослеживаются и по предыдущим годам», – заметил Алексей Несмашный.

Самым популярным экзаменом является обществознание – 45 % выпускников сдают этот предмет. Меньше всего в этом году выбирали географию. Экзамен сдавали всего 30 человек.

«Наиболее успешным результатом среди всех государственных экзаменов в городе мы бы выделили физику. Это интересный предмет – наряду с тем, что он очень сложный, он вместе с тем очень востребованный в высшем образовании для дальнейшего поступления. На сегодняшний день средний балл ЕГЭ по физике – 67,3 балла. <…> Уровень подготовки на территории города соответствует достаточно высокому баллу», – заметил гость студии.

Также в 2025 году в Пскове есть один выпускник, который набрал на ЕГЭ по физике 100 баллов.

«По химии у нас средний балл пониже, но тем не менее два стобалльника», – уточнил Алексей Несмашный.

Кроме того, 100 баллов получил один выпускник по литературе, добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2025

2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области
02 июля 2025

О капитальном ремонте школ и детсадов в Пскове рассказал Алексей Несмашный
02 июля 2025

Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдёт в Псковской области
02 июля 2025

Псковские следователи выявили новый эпизод преступной деятельности Александра Грацкого
02 июля 2025

В первые классы школ Пскова уже подали 2600 заявлений
02 июля 2025

Выпускники школ Пскова подали 260 заявлений на пересдачу ЕГЭ
02 июля 2025

Алексей Несмашный – об общегородском выпускном: Это было хорошее мероприятие
02 июля 2025

Более 2300 девятиклассников получили аттестаты в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...