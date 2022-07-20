Анатолия Агапова разыскивает в Новгородской и Псковской областях его сын

10:17, 20 июля 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратился Александр, который ищет информацию о своём отце Анатолии Агапове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня».

«Ищу отца Агапова Анатолия Георгиевича. Родился в 1937 году в городе Ленинграде. Отец с матерью разошлись, когда я был совсем маленьким. Мы не общались вообще, встретились первый раз с отцом перед призывом в армию. После службы в армии мы встречались несколько раз. Последний раз он приезжал в Петербург в 2005 году, но мы не виделись», - написал он в заявке.

Анатолий Агапов часто переезжал – жил в Ленинградской области, потом в Новгородской. Заявитель не исключает, что он переехать и в Псковскую область.

«Я очень прошу вас помочь в поисках отца, очень хочу с ним общаться, у меня есть возможность обеспечить его жилплощадью в городе или пригороде Петербурга, у него родились внуки и правнуки. Очень надеюсь на вас, что вы мне поможете в поиске», - отметила Александр.