Псковичам разъяснили порядок действий при встрече с гадюкой

11:03, 20 июля 2022, ПАИ

В Псковской городской поликлинике рассказали, как избежать укуса змеи. В Telegram-канале учреждения отмечается, что самая распространенная ядовитая змея на территории России - гадюка.

«Также в лесу во время прогулки можно встретить ужа или медянку, но они не ядовиты, хотя и их укус может вызвать нагноение раны. А вот встреча с гадюкой чревата действительно серьёзными последствиями», - отметили в поликлинике.

Чтобы избежать укуса гадюки, нужно носить в лесу закрытую одежду и обувь. Джинсовые вещи уменьшают количество впрыснутого яда втрое. На ноги лучше всего надевать резиновые сапоги или высокие ботинки из плотного материала. При сборе ягод и грибов нужно предварительно шевелить траву палкой. «Если заметили змею, не трогайте её, просто спокойно, без резких движений отойдите в сторону. Гадюки почти никогда сами не нападают на человека, только обороняются. Обязательно возьмите с собой в лес антигистаминный препарат!» - подчеркнули в медучреждении.

Если змея все-таки укусила, нужно принять любой антигистаминный препарат, снять все украшения и стесняющую движения одежду с укушенной конечности. Следует обездвижить пораженную конечность шиной или любым другим подручным средством, свести к минимуму физическую активность. Рекомендуется с мылом промыть рану, обработать антисептиком и наложить стерильную повязку. Поврежденную конечность во время транспортировки нужно держать на уровне сердца: не поднимать выше головы и не опускать ниже. Необходимо пить много воды и быстро вызвать скорую помощь.

Медики не советуют высасывать яд, делать разрезы и прижигания на месте укуса, накладывать жгут. Самостоятельно вводить сыворотку нельзя - это может делать только врач в стационаре по определённой схеме. Также запрещено пить алкоголь. Все вышеперечисленное может только ухудшить состояние. «Самое главное – незамедлительно обратиться за медицинской помощью», - добавили в поликлинике.