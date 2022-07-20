Псковский музей-заповедник будет сотрудничать с образовательными учреждениями
Псковский музей-заповедник заключает соглашения с образовательными учреждениями Пскова и Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.
Инициативу по активному сотрудничеству музеев и образовательных учреждений региона выдвинул комитет по образованию Псковской области. Администрация музея поддержала эту идею.
Главной целью сотрудничества музейной и образовательной сферы станет воспитание патриотизма и углубление знаний о родном крае среди обучающихся. Предполагается проведение различного рода образовательных и интерактивных мероприятий для школьников и студентов на территории объектов музея.
Напомним, что в Псковском музее-заповеднике уже успешно реализуется цикл патриотических программ для детей и молодежи «Потягнем за Отечество», который включает в себя 4 программы, посвященные различным периодам истории Псковской земли.
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