В Пскове на набережной Великой начали подготовку к выставке в честь 110-летия первых раскопок
На набережной реки Великой около Ольгинского моста начался монтаж стендовой выставки «Обаяние старины (110 лет археологических раскопок в Пскове)», сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
21 июля после обеда псковичи смогут познакомиться с самыми интересными открытиями археологов за 110 лет раскопок.
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