В Пскове на набережной Великой начали подготовку к выставке в честь 110-летия первых раскопок

11:34, 20 июля 2022, ПАИ

На набережной реки Великой около Ольгинского моста начался монтаж стендовой выставки «Обаяние старины (110 лет археологических раскопок в Пскове)», сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

21 июля после обеда псковичи смогут познакомиться с самыми интересными открытиями археологов за 110 лет раскопок.