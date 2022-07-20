«Нашли анемичного рыжего скелета»: псковский зооволонтёр выхаживает бездомного котёнка

12:53, 20 июля 2022, ПАИ

Псковский волонтёр Юлия Риттер выхаживает очередного больного котёнка. На попечении девушки находятся десятки бездомных животных, большинство из которых имеют заболевания.

«Имеем анемичного рыжего скелета с повышенной температурой, соплями и поносом, полный отказ от еды, в основном просто лежит. Борьба идёт уже третий день, держись, малыш! Я и моя большая команда с тобой!» - написала псковичка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она будет благодарна любой помощи, в том числе лечебным паштетам для котят. По всем вопросам можно обращаться по телефону +7-953-251-15-69.