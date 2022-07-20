Еще 21 человек заболел коронавирусом в Псковской области
В Псковской области выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал региона.
За сутки от COVID-19 вылечились 13 пациентов. Всего в Псковской области зарегистрировано 111 646 случаев заражения коронавирусом, 109 568 пациентов выздоровело, 1 875 человек умерло.
19 июля в России у пяти заболевших коронавирусом выявили новый штамм коронавируса кентавр. Болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет. Иммунолог Николай Крючков заявил, что новый подвид омикрона более заразный, чем предыдущие.
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