Штамм коронавируса кентавр выявили в России
У пяти заболевших коронавирусом россиян подтвердили новый штамм коронавируса кентавр, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 (кентавр) штамма омикрон, – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет.
Кентавр — новый подвид штамма коронавируса омикрон. «В связи с распространением новых подвариантов штамма омикрон наблюдается рост выявленных случаев COVID-19, однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания», — отметили в ведомстве.
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