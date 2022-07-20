Иммунолог заявил, что новый подвид омикрона более заразный, чем предыдущие

15:31, 19 июля 2022, ПАИ

Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75 (кентавр) более заразный, чем предыдущий подвид ВА.2, заявил иммунолог Николай Крючков.

Он подчеркнул, что BA.2.75 обнаружили в мае, он активно распространяется в Индии и Европе. По словам иммунолога, на фоне ВА.2 кентавр более заразный, а столкновение BA.2.75 с подвариантом ВА.5 только началось, поэтому прогнозировать развитие событий пока рано.

«Я бы сказал, что есть вероятность, что ВА.2.75 заразнее ВА.5. Если говорить о патогенности, то многие специалисты склоняются к тому, что ВА.5 является более патогенным, чем ВА.2. Можно сделать вывод, что и ВА.2.75 более патогенный, чем второй вариант, но пока это все теории. Такой же разницы, как дельта и омикрон точно нет. Можно сказать, что новый подвид на 15% заразнее, судя по прошлым показателям», — приводят цитатату Крючкова «Известия».

По словам иммунолога, главная опасность в том, что из-за новых мутаций у коронавируса появляются новые механизмы обхода иммунитета. Крючков не исключает, что в ближайшие месяцы обнаружится более патогенный вариант вируса.

Сегодня подвариант омикрон-штамма коронавируса кентавр впервые был выявлен в России. После тестирования было выявлено пять заболевших в Москве.