Выставка клуба «Лоскутные чудеса» откроется в Пскове 22 июля

13:02, 20 июля 2022, ПАИ

Выставка себежского клуба «Лоскутные чудеса» откроется 22 июля в 17:00 в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

«Зрители увидят яркие работы 12 мастеров лоскутного шитья из Себежского района. Витрины пестрят яркими игрушками и аксессуарами. Среди экспонатов – панно, народные костюмы, одеяла, подушки», – отметили в учреждении.

Выставка будет работать до конца августа. Время работы выставочного зала: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00, суббота и воскресение с 12:00 до 18:00. Телефон для справок 62-23-34.

Клуб «Лоскутные чудеса» основан в 2014 году при районном культурном центре города Себеж. Руководитель клуба – Ольга Колесник.