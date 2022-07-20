Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти

15:11, 20 июля 2022, ПАИ

«Поверьте, никакая государственная программа по привлечению кадров в сельскую местность не сработает, если не будет создано условий для комфортной жизни», – высказал мнение вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, комментируя итоги участия в рабочем выезде губернатора Михаила Ведерникова в Палкинский район. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Благоустройство набережной озера Смолинское в Палкино может служить удачным примером совместных действий инициативных граждан и власти, уверен вице-спикер.

В прошлом году водоём расчистили, укрепили откосы и береговую линию, оборудовали пирс. Вдоль набережной уложили плитку, установили лежаки, скамейки, урны и спортивную площадку. В этом году работы продолжаются в районе Детского парка, в планах на следующий год – район пляжа.

«Местная администрация – большие молодцы, отнеслись к делу с умом и творческим подходом. Многие даже удивляются, когда видят набережную в Палкино, не верят, что такие современные пространства можно создавать в районах области», – отметил особое отношение местной власти Виктор Остренко.