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Общество

В Псковской области начался прием заявок на конкурс «Многодетная семья года»

В Псковской области ведется прием документов на участие в региональном конкурсе «Многодетная семья года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного правительства.

Конкурс проводится среди многодетных семей, проживающих на территории региона и воспитывающих пять или более кровных, несовершеннолетних детей. Предполагается две номинации: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Организатор конкурса — комитет по социальной защите Псковской области. Подведение итогов и определение победителей конкурса осуществляет Совет по делам многодетных семей при губернаторе. Победителям предоставляется сертификат на единовременную выплату для улучшения жилищных условий в размере 2,2 млн рублей.

Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, которые:

1) создают благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена своей семьи, дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство;

2) ведут здоровый образ жизни, систематически занимаются физической культурой, массовым спортом и вовлекают в них детей;

3) уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре;

4) занимаются общественно полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальных образованиях Псковской области, имеют достижения в профессиональной деятельности и успешное семейное дело (бизнес).

Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо представить заявку на участие в конкурсе и необходимые материалы в комитет по социальной защите Псковской области лично, либо посредством почтовой связи, либо через органы социальной защиты по месту проживания, либо по адресу электронной почты (op.vasilyeva@social.pskov.ru) в срок до 5 августа 2022 года.

Напомним, решение о проведении в области ежегодного конкурса «Многодетная семья года» принято по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В прошлом году победителями конкурса стали семья Князьковых из Великих Лук в номинации «Лучшая городская семья» и семья Брекиных из деревни Портянниково Псковского района в номинации «Лучшая сельская семья».

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