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Как правильно питаться при рассеянном склерозе: советы специалистов

Рассеянный склероз – заболевание, связанное с разрушением миелиновой оболочки нейронов. Правильно организованное питание может помочь замедлить развитие болезни и снизить риски поражения нервной системы, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице.

Фото: ПАИ

Специалисты отмечают основные принципы питания – это приём пищи пять-шесть раз в день. При этом размер порции для женщин составляет 250–300 граммов, для мужчин – 350–400 граммов, ежедневно нужно выпивать 1,5–2 литра чистой воды.

В современной медицине применяются две основные диеты для пациентов с рассеянным склерозом: диета Сванка и диета Эмбри.

Диета Сванка – эта система питания, основанная на ограничении продуктов, содержащих арахидоновую кислоту, которая может усиливать воспалительные процессы. В первый год нужно полностью отказаться от красного мяса, затем не более 85 граммов в неделю. К разрешённым продуктам относится белая рыба, морепродукты, молочные продукты до 1 % жирности, фрукты, овощи, орехи. Растительные масла употреблять в пищу до 20–25 граммов в день (льняное, подсолнечное, оливковое, кунжутное). Насыщенных жиров должно быть не более 15 граммов в день.

Диета Эмбри направлена на ограничение продуктов, способных усиливать аутоиммунные процессы, и включает приём необходимых витаминов и минералов.

Следует исключить яйца (разрешаются в ограниченном количестве), все виды молочных продуктов, злаки с глютеном (пшеница, рожь, ячмень), бобовые (соя, арахис, горох), сладости (конфеты, газированные напитки), алкоголь.

Рекомендованные продукты – безглютеновые злаки (рис, гречка, кукуруза, овес), витамины и минералы (D, A, B12, С, Е, фолиевая кислота), добавки (омега-3-ненасыщенные жирные кислоты).

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