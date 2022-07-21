Суд Псковского района ищет лиц, имеющих отношение к теплотрассе в Борисовичах

19:12, 20 июля 2022, ПАИ

В производстве Псковского районного суда Псковской области находится исковое заявление администрации Псковского района о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества: теплотрассу, протяженностью 141, 2 метра, расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район, д. Борисовичи, ул. Михайловская, д. 1. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд извещает, что лица, имеющие какое-либо отношение к указанному объекту и (или) заинтересованные в исходе гражданского дела, вправе обратиться в суд с соответствующими заявлениями.

Предварительное судебное заседание по гражданскому делу назначено на 9 августа 2022 года в 14:00.