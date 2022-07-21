Тала Нещадимова раскрыла причины сильного ветра в Псковской области
Псковское агентство информации свзяалось с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой. Она рассказала о причинах сильного и порывистого ветра в регионе.
«Сегодня ветер связан с тем, что мы находимся в тыловой части циклона. Ветер сохранится и на ночь. Максимальные порывы пока до 14 метров в секунду, но локально северо-западный ветер может ощущаться гораздо сильнее, чем он есть на самом деле. Кроме того, ветер разгоняется в тех местах, которые несут эффекты аэродинамической трубы – это закрытые с боков пространства. Поэтому на таких участках – между домами – во дворах ветер будет ощущаться сильнее, чем он есть на измерительных приборах. Но к завтрашнему дню он начнёт успокаиваться», – сообщила Тала Нещадимова по телефону.
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