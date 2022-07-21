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Общество

«Титан-Полимер» окажет содействие в развитии добровольчества в Псковской области

Руководитель ресурсного центра Алеся Михачева и генеральный директор «Титан-Полимер» Герман Петрушко договорились о совместной работе. Фото: пресс-служба «Титан-Полимер»

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества подписал соглашение о сотрудничестве с псковским заводом «Титан-Полимер». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Руководитель ресурсного центра Алеся Михачева и генеральный директор «Титан-Полимер» Герман Петрушко договорились о совместной работе.

«Центр добровольчества – наш партнер уже не первый год. Мы реализовали ряд совместных общественно важных проектов. Предприятие оказывало поддержку волонтерам во время общероссийской акции «Мы вместе». Сейчас мы ведем совместную работу по экологическому направлению. Также мы планируем вовлекать волонтеров в организацию культурно-массовых мероприятий по случаю открытия завода, которые состоятся осенью», – сказал Герман Петрушко.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве и совместном развитии добровольчества на территории Псковской области. Наши волонтеры вовлечены в реализацию проекта завода «Титан-Полимер» «Экосуббота», получившего международную премию «Мы вместе» в одной из номинаций. При деятельном участии ресурсного центра добровольчества ведется создание первого экопространства в Пскове. Мы планируем дальнейшую реализацию этого и других совместных проектов», – прокомментировала Алеся Михачева.

Как отметила руководитель ресурсного центра, в перспективе планируется реализовать инициативы социального и корпоративного волонтерства.

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