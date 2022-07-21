В Санкт-Петербурге предложили создать патрули для городских уток

21:21, 20 июля 2022, ПАИ

В Петербурге предложили создать гражданские патрули для защиты уточек от перекармливания туристами, пишет сайт ЗАКС.РУ

Автором инициативы стал коммунист Сергей Малинкович. По его мнению, город не может справиться с проблемой роста смертности среди птиц из-за того, что туристы кормят большими порциями хлеба каждую городскую утку. Малинкович считает, что гражданские отряды должны отбирать булки у приезжих, если те намерены скармливать их водоплавающим.

Недавно на высокую смертность уток обратил внимание комитет по природопользованию, который призвал не давать пернатым вредную для них еду, в частности хлеб.