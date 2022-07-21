Союз женщин России в Псковской области продолжил акцию «Солдатская посылка»
Сбор лекарств, санитарно-гигиенических средств, медицинских изделий для военнослужащих, участвующих в СВО, завершило региональное отделение Союза женщин России. Об этом сообщили в секретариате заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатора РФ от Псковской области Елены Бибиковой.
Это уже четвертый этап акции «Солдатская посылка». Более 100 посылок с важнейшими, остро необходимыми медицинскими препаратами переданы в 76 десантно-штурмовую дивизию ВДВ.
«Совместно с руководителем ГКУЗ ПО «Управление Фармации» Татьяной Владимировной Кузьминой также приняла участие в акции», – сообщила Елена Бибикова.
Сенатор сердечно поблагодарила неравнодушных псковичей, принявших участие в акции.
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