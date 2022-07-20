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Культура

Реставраторы укрепили фундамент и стены часовни Четырех Святителей

Архитектурной доминантой, открывающей архитектурный ансамбль Снетогорского монастыря, станет часовня Четырех Святителей (XVIII в ).
Работы идут полным ходом. Об этом сообщил Telegram-канал  АНО «Возрождение».

По заказу АНО «Возрождение» реставраторы путем инъектирования укрепили фундамент и стены, восстановили известняковую кладку, с южной стороны сделали подпорные стенки, которая будет отделана декоративным камнем.
В ближайшее время начнется замена кровли. Заказаны оконные и дверные заполнения по историческим образцам. В часовню будет проведено электричество и отопление для поддержания температурно-влажностного режима. Будет проведена архитектурная подсветка. Запланировано благоустройство территории вокруг часовни.

Часовня Четырех Святителей Снетогорского монастыря редкий по форме памятник 2-ой половины ХVIII-XIX вв.. Имеет градостроительное значение, доминируя над окружающей местностью, открывает ансамбль Снетогорского монастыря. Является его неотъемлемым элементом.
Здесь находилась икона ХV века «Избранные святые: Параскева Пятница, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий». Поступила в Государственную Третьяковскую Галерею в 1917 г.»

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