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Общество

Псковичам рассказали, какие улицы будут перекрыты на время проведения Дня города

На время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Пскова, вводится временное прекращение движения автотранспорта 22 и 23 июля. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Так, 22 июля с 10:30 до 11:30 будет закрыт проезд по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Народной до Рижского проспекта. В качестве объездов определены улицы Народная, Генерала Маргелова, Майора Доставалова.

В этот же день с 15:30 до 16:30 запрет для движения автотранспорта будет введен у Стеллы воинской славы на площади Победы. Для объезда можно будет использовать улицы Георгиевскую, Калинина, Советскую.

23 июля с 10:00 до 1:00 буде перекрыта Октябрьская площадь, улица Советская (от площади Ленина до улицы Детской), Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), улица Профсоюзная (от Октябрьской площади до набережной реки Великой). В качестве объездов определены улицы Максима Горького и Советская (от улицы Детской до площади Победы).

В этот же день с 22:30 до 23:45 будет закрыто движение по Ольгинскому мосту (от площади Ленина до улицы Максима Горького). Объезд будет осуществляться по улице Максима Горького.

Подробнее о праздновании Дня города читайте здесь.

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