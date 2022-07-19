Житель Невеля угнал «Додж» знакомой и попал в ДТП

10:50, 21 июля 2022, ПАИ

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району установили жителя Невеля, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 19 июля от дома на улице Березовой в деревне Жижица Куньинского района был угнан автомобиль «Додж». Владелица машины заявила о произошедшем в полицию. Вскоре автомобиль обнаружили недалеко от места происшествия в кювете на улице Мусоргского.

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался знакомый потерпевшей - безработный, ранее судимый 39-летний житель города Невеля.

По версии следствия, этот горожанин воспользовался ключами от иномарки и отправился на ней в сторону Невеля. Однако он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего бросил иномарку и попытался скрыться пешком. По приметам его задержали стражи правопорядка.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.