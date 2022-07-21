Сергей Гаврилов: Псков является динамично развивающимся городом Северо-Запада

11:39, 21 июля 2022, ПАИ

Сегодня Псков является динамично развивающимся городом Северо-Запада, заявил исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Совершенно очевидно, что Псков должен быть благоустроенным, чистым и комфортным. И город должен быть комфортным не только для местных жителей, но и для гостей», - подчеркнул Сергей Гаврилов.

Он отметил, что благодаря правительству области привлекаются большие денежные средства, которые надо осваивать, контролировать, как они осваиваются, есть и партийные проекты.

Депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева также призвала жителей к созданию ТОСов. «Уважаемые жители Пскова, давайте создавать ТОСы», - обратилась она к жителям. Сергей Гаврилов добавил, что по ТОСам постоянно увеличивают финансирование.