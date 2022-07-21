Глава Локнянского района отметила работу главы Самолуковской волости с поисковиками

13:30, 21 июля 2022, ПАИ

Все братские захоронения в Самолуковской волости Локнянского района находятся в идеальном состоянии, заявила глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она отметила неравнодушную и активную главу Самолуковской волости Ольгу Яковлеву, которая проводит огромную работу с поисковиками. «Они там работают почти каждый год», - заметила глава района.

Она также рассказала о ремонте братских захоронений. В этом году планируется привести в порядок мемориалы в Михайловской волости. Также будет отремонтирован мемориальный комплекс на месте подвига Александра Матросова вблизи бывшей деревни Чернушки. «Это визитная карточка нашего района», - подчеркнула Нина Степанова. По её словам, сейчас проходит конкурс на проведение работ, первый этап ремонта пройдет уже в этом году.