О проблемах с сотовой связью в Локнянском районе рассказала Нина Степанова

13:37, 21 июля 2022, ПАИ

Одна из главных проблем Локнянского района – доступность сотовой связи. Об этом заявила глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

По её словам, в прошлом году более чем на 30 % территории района не было сотовой связи. Она отметила, что установленные две сотовые вышки не решили проблему. «Планируем установить в районе ещё одну вышку», – заметила она.

Нина Степанова отметила, что проблема с сотовой связью и интернетом в районе остро возникла во время пандемии коронавируса, когда детям пришлось дистанционно учиться. «Была история, когда ученик и учитель договорились, когда встречаться у дерева в деревне, где есть связь, и в буквальном смысле учились на дереве», – посетовала она, но подчеркнула, что проблема со связью в районе постепенно решается.