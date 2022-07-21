Девять ТОСов работают в Локнянском районе

13:55, 21 июля 2022, ПАИ

В Локнянском районе функционируют девять территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом сообщила глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

«На сегодня у нас в районе девять ТОСов, ещё пять прошли первый этап создания», – отметила глава района.

Она рассказала, что изначально деятельность ТОСов в районе была направлена на спорт и отдых, теперь же ТОСы больше стали заниматься облагораживанием гражданских захоронений.

Отметим, что всего в Псковской области работают 320 территориальных общественных самоуправлений.