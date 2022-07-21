Фабрика радости шьёт одежду для кукол в Псковской области

15:46, 21 июля 2022, ПАИ

В Локнянском районе предприниматель открыл швейный цех «Фабрика радости», в котором делают одежду для кукол. Об этом рассказала глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

По словам главы района, у этого предпринимателя несколько помещений. В одном из них происходит переработка яблок, а в другом организован швейный цех.

Нина Степанова подчеркнула, что одежда для кукол, которую шьют в этом цеху, пользуется популярностью не только в регионе, но и в целом в России.

Также глава муниципалитета рассказала, что в Локнянском районе работает петербургская фабрика по шитью обуви. Там работает 60 человек. «Для нас это большое предприятие. Фабрика участвует в грантах и шьёт под заказ», – добавила Нина Степанова.