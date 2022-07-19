Суд вынес приговор за 235 закладок с наркотиками в Псковском районе

20:04, 21 июля 2022, ПАИ

Наказание в виде 8 лет и 10 лет 1 месяц лишения свободы будут отбывать 28-летний житель Пскова и его 25-летний напарник, житель Кемеровской области, осужденные за покушение на незаконный сбыт наркотических и психотропных средств, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Псковского района.

Злоумышленники за систематическое денежное вознаграждение в составе группы по предварительному сговору (совместно с организаторами интернет-магазинов по продаже наркотических и психотропных средств) 08 ноября 2020 поместили в тайники, расположенные на территории Псковского района 235 закладок с наркотическим и психотропными средствами, то есть совершили преступления по незаконному сбыту наркотических средств.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3 – ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Учитывая смягчающие обстоятельства у одного из обвиняемых суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, а второму с учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства (рецидива преступлений) назначил ему наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.