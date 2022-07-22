​Жителя Себежа будут судить за убийство знакомого

07:56, 22 июля 2022, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.



По версии следствия, в ночь на 6 марта обвиняемый поссорился с находящимся у него в гостях 45-летним потерпевшем в одной из квартир в Себеже. Схватив нож, он четырежды ударил его в грудь, живот и руку. С полученными ранениями потерпевший сумел выбежать из жилища, однако вскоре упал замертво и скончался на придомовой территории.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.