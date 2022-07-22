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Происшествия

Девочка, на которую напала обезьяна в Подмосковье, находится в реанимации

Обезьяна пыталась вырвать ребенка у взрослых, которые пришли девочке на помощь

Пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи в реанимации, рассказала дочь дважды Героя СССР космонавта Валерия Рюмина Виктория.

«Она с очень тяжелыми травмами в реанимации», – рассказала она в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

По мнению Виктории, в произошедшем не стоит винить непосредственно обезьяну, которая напала на двухлетнюю девочку. «Виноваты тут не животные из этого зоопарка, а люди, которые играют животными, как игрушками. Бессовестные! А ребенок теперь будет инвалидом», – заявила она.

Напомним, 21 июля дети играли во дворе частного дома в деревне Терпигорьево, когда неожиданно рядом с ними оказалось животное и накинулось на девочку. Все в ужасе бросились врассыпную. Прибывшие на подмогу ребёнку взрослые с трудом вырвали ребенка из лап примата, сбежавшего из частного зоопарка.

Дом, где произошло нападение на ребенка, принадлежит семье дважды Героя Советского Союза космонавта Валерия Рюмина. Дочь космонавта приютила семейную пару с ребенком из Харькова.

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