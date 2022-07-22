Александр Гаврилов: Необходимо беречь имущество города

11:25, 22 июля 2022, ПАИ

​

Если на какой-то спортивной площадке регулярно занимаются люди, вандалы побоятся её портить, считает председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов.

«Есть у нас «активные» граждане, которые пробуют наши площадки на прочность. Но у нас никогда не было проблем с местами площадок, обычно это организационные моменты, которые вызывают трудности. Я вообще думаю, что если есть площадка, где регулярно занимаются люди, то любой вандал побоится что-то испортить и как-то навредить. Если люди серьезно занимаются на площадке, то никто не испортит площадку. Потому что все понимают, что их могут наказать», - отметил спикер.

По его мнению, Пскову необходима позиция здоровых граждан, которые должны беречь имущество города. «Люди должны гордиться тем, что у них есть», — резюмировал Александр Гаврилов.

Он также отметил, что очень обидно слышать после акта вандализма претензии от граждан в сторону управляющей компании, которая якобы бездействует, так как портят имущество на самом делое несознательные граждане.