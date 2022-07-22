Трое человек пострадали в результате ДТП на трассе
21 июля в 1:20 в Островском районе на 342-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель 53-летний водитель автомобиля Dodge столкнулся с автомобилем Audi 100 под управлением 23-летнего водителя, сообщает пресс-служба ГИБДД по Псковской области.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Audi 100 и две пассажирки автомобиля Dodge: 82-летняя и 53-летняя.
От госпитализации отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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