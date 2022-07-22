Трое человек пострадали в результате ДТП на трассе

11:40, 22 июля 2022, ПАИ

21 июля в 1:20 в Островском районе на 342-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель 53-летний водитель автомобиля Dodge столкнулся с автомобилем Audi 100 под управлением 23-летнего водителя, сообщает пресс-служба ГИБДД по Псковской области.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Audi 100 и две пассажирки автомобиля Dodge: 82-летняя и 53-летняя.

От госпитализации отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.