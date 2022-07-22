Банк России снизил ключевую ставку до 8%

13:35, 22 июля 2022, ПАИ

Совет директоров Банка России 22 июля принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов – до 8 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», – отметили в пресс-службе регулятора.

Напомним, ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.