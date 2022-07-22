Банк России снизил ключевую ставку до 8%
Совет директоров Банка России 22 июля принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов – до 8 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.
«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», – отметили в пресс-службе регулятора.
Напомним, ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Псковские артисты и ремесленники принимают участие в ХI Русских Ганзейских днях в Великом Устюге
12 команд приняли участие в интеллектуальной игре, приуроченной к празднованию Дня города Пскова
В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости