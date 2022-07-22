Путёвку в Артек могут выиграть псковские школьники

16:43, 22 июля 2022, ПАИ

Российское движение школьников совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и издательством «Просвещение» объявило о проведении Всероссийского конкурса «Школа. Непридуманные истории», где победители получат путёвку в детский центр «Артек». Информацию о конкурсе разместили на сайте РДШ.

Суть конкурса заключается в том, что школьники до 17 лет, их родители и педагоги могут рассказать свою школьную историю на определённые темы в 5 номинациях:

– «Школа – маленькая жизнь» – история о человеке (учителе, друге, вожатом), встреча с которым оказала влияние на отношение к жизни участника конкурса;

– «Приключения в школе и дома» – смешные истории и забавные случаи, которые произошли в школе и дома;

– «Записки под партой» – лирические истории и воспоминания из школьной жизни;

– «Записки на полях» – истории о пометках и замечаниях учителей на полях;

– «Бумажный самолетик» – истории, которые произошли с классом, командой, компанией.

Работы будут принимать до 31 августа. По итогу будут определены 20 работ победителей.

Помимо поездки в Международный детский центр «Артек», ребята получат призы от РДШ, а также их истории войдут в книгу, которая будет издана ГК «Просвещение».