Виктория Матуле поддержала спецоперацию на Украине и ей пришлось уехать из Латвии
Власти Латвии активно практикуют политические репрессии, запугивание и травлю в отношении русскоязычного населения и тех, кто выражает поддержку России. «Первый Псковский» взял эксклюзивное интервью у жительницы Латвии, которой из-за преследований буквально пришлось бежать из страны.
Виктория Матуле лично столкнулась с травлей и угрозами после того, как стала выкладывать в Интернет ролики о поддержке спецоперации на Украине.
Смотрите в программе «Актуально» интервью с Викторией на телеканале «Первый Псковский» в 20:00.
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