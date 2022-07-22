Виктория Матуле поддержала спецоперацию на Украине и ей пришлось уехать из Латвии

18:38, 22 июля 2022, ПАИ

Власти Латвии активно практикуют политические репрессии, запугивание и травлю в отношении русскоязычного населения и тех, кто выражает поддержку России. «Первый Псковский» взял эксклюзивное интервью у жительницы Латвии, которой из-за преследований буквально пришлось бежать из страны.

Виктория Матуле лично столкнулась с травлей и угрозами после того, как стала выкладывать в Интернет ролики о поддержке спецоперации на Украине.

Смотрите в программе «Актуально» интервью с Викторией на телеканале «Первый Псковский» в 20:00.