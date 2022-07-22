Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Виктория Матуле поддержала спецоперацию на Украине и ей пришлось уехать из Латвии

Виктория Матуле дала интервью телеканалу «Первый Псковский». Фото: скрин видео

Власти Латвии активно практикуют политические репрессии, запугивание и травлю в отношении русскоязычного населения и тех, кто выражает поддержку России. «Первый Псковский» взял эксклюзивное интервью у жительницы Латвии, которой из-за преследований буквально пришлось бежать из страны. 

Виктория Матуле лично столкнулась с травлей и угрозами после того, как стала выкладывать в Интернет ролики о поддержке спецоперации на Украине.

Смотрите в программе «Актуально» интервью с Викторией на телеканале «Первый Псковский» в 20:00.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 июля 2022

Виктория Матуле поддержала спецоперацию на Украине и ей пришлось уехать из Латвии
22 июля 2022

Советник псковского губернатора – о ситуации с советскими памятниками: Власти Латвии просто нелюди
22 июля 2022

Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и оспой обезьян выявили в мире
22 июля 2022

Почти 2,5 млн человек заразились COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах
22 июля 2022

Британские педофилы приехали в Польшу для оказания гумпомощи украинским детям-беженцам

21 июля 2022

Евросоюз ввёл ещё один пакет санкций против России
21 июля 2022

Дмитрий Медведев перечислил 11 грехов Запада
21 июля 2022

Российские вузы переполнены студентами, которые возвращаются из Европы


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...