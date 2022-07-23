Во второй половине дня в Псковской области ожидаются грозы

11:28, 23 июля 2022, ПАИ

Сегодня в период 15-18 часов в Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра (порывы до 15-20 м/с), местами ливни. Возможны локальные подтопления.

Телефон службы спасения – 112.

Напомним, что ранее мы писали о магнитных бурях в течение Дня города. Познакомиться с материалом можно здесь.