Коэффициент распространения ковида в РФ вырос до максимума с 1 февраля

23:31, 23 июля 2022, ПАИ

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до 1,42, что стало максимумом с 1 февраля, сообщает ТАСС.

Только два региона из десяти показали ниже единицы – Пермский край и Воронежская область.

В Ростовской области коэффициент достиг 2,15, что для региона стало максимумом с начала пандемии, а в Москве – 1,96 (это наибольшее значение с 23 января). В Подмосковье индикатор равен 1,63, в Санкт-Петербурге – 1,4, в Красноярском крае – 1,32, в Свердловской и Нижегородской областях – 1,17 и 1,16 соответственно, в Самарской области – 1,04.

Рост коэффициента отражает подъём заболеваемости: за последние две недели число выявляемых случаев заражения в России увеличилось более чем вдвое и достигло максимума с начала мая. В Москве в последние дни регистрируют наибольшее количество заражений с середины марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введённых весной 2020 года для борьбы с эпидемией, а затем для оценки готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.