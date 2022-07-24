Потоки воды сносят десятки машин в Сочи после сильнейшего ливня

00:07, 24 июля 2022, ПАИ

Интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районах Сочи, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырёх реках сработали датчики опасных явлений, сообщает РИА.

В Сочи из-за действия штормового предупреждении и сильных ливней на территории Лазаревского района были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды.

«Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привёл к затоплениям территорий – дороги, придомовых территорий, цокольных и первых этажей зданий. Датчики опасных явлений сработали на реках Хосте, Мацесте, Бзугу, Кудепсте», – говорится в сообщении.