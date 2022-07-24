С 24 июля в РФ вступает в силу закон об ужесточении наказания за опасное вождение

13:25, 24 июля 2022, ПАИ

С 24 июля в РФ вступает в силу закон об ужесточении наказания за опасное вождение. За повторное правонарушение будет грозить штраф до 250 тысяч рублей или до года лишения свободы. За повторную езду без прав можно будет сесть в тюрьму на два года, сообщается на сайте Государственной Думы.

Если водитель без прав повторно сел за руль, имея при этом судимость за то, что оставил место происшествия, причинив тяжкий вред здоровью человека, или тот погиб в результате ДТП, то он может быть наказал штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на два года.

Впервые в истории будет применяться конфискация автомобиля в пользу государства (если она принадлежит обвиняемому в преступлении). Его отберут у водителей, которые ранее были наказаны за пьяное вождение, вернули права и в течение года снова оказались пьяными за рулём, а также у тех, кто дважды превысил скорость на 60 км/ч и более, либо за выезд на встречную полосу тех, кто был наказан за повторность в рамках КоАП и в третий раз совершил это же нарушение.