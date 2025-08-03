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Общество

О новых правилах открытия банковских счетов для подростков напомнили псковичам

Обновлённые правила открытия банковских счетов для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет вступили в силу в России 1 августа 2025 года, напомнила уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова.

Фото: ПАИ

Теперь открыть счёт подросток сможет только при наличии письменного согласия его законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей.

Данное нововведение направлено на защиту подростков от мошенничества. Ранее злоумышленники часто убеждали несовершеннолетних оформлять банковские карты, которые затем использовались для обналичивания средств, добытых незаконным путём. В результате дети становились невольными участниками преступных схем – так называемыми дропперами, о чём родители зачастую не знали.

Сейчас банки будут автоматически получать информацию о законных представителях клиентов 14–18 лет через цифровую платформу ГИС и единую межведомственную систему электронного взаимодействия, что усилит контроль и прозрачность операций.

Исключениями из нового правила являются подростки, которые приобрели полную дееспособность, например вступив в брак или эмансипировавшись в связи с трудоустройством и предпринимательской деятельностью.

Эксперты отмечают, что новые нормы не только повысят защиту подростков от вовлечения в противоправную деятельность, но и стимулируют обсуждение финансовых вопросов внутри семьи, что положительно скажется на финансовой грамотности молодого поколения.

Ранее подростки могли самостоятельно открывать расчётные счета и оформлять банковские карты с 14 лет, что приводило к росту данного явления на 20–25 % в год. Теперь же закон жёстко регулирует этот процесс для предотвращения злоупотреблений и увеличения безопасности несовершеннолетних клиентов.

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