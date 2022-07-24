В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении

15:33, 24 июля 2022, ПАИ

22 июля экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский», поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 25-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них. Сумма ущерба составила 1325 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится проверка.