В Сочи объявлен режим ЧС из-за погоды

16:35, 24 июля 2022, ПАИ

В Сочи власти объявили режим чрезвычайной ситуации, обстановка серьезная, сообщают РИА Новости со ссылкой на мэра курорта Алексея Копайгородского.

Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.

По словам мэра, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Уже восстановлены городские пляжи, на береговой линии работают свыше 400 человек. Последствия стихии устраняют более 1000 рабочих.