Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Пскове

20:50, 24 июля 2022, ПАИ

Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Зелёном театре в Пскове 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед зрителями уже выступил заслуженный артист России Сергей Попков, который прочитал со сцены стихотворение А. С. Пушкина «Поэт». Затем вместе со зрителями он вспомнили одно из самых известных произведений поэта – отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» («У Лукоморья дуб зелёный...»). Также перед зрителями выступил заслуженный коллектив народного творчества России «Русские узоры» под руководством Ирины Казимир с композицией «Царевна Лебедь».

После этого зрители смогли услышать песню Ольги Сергеевой, фольклорной певицы, ставшей музыкальным символом родины для Андрея Тарковского. Исполнила песню «Ой, кумушки, кумитеся» обладательница почётного звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева.

Историческое шоу будет продолжаться до 22:00. Зрители смогут увидеть картины о прошлом и настоящем Пскова, услышат об основательнице города княгине Ольге, о Ледовом побоище на Псковской земле, о Псковском кроме – щите России, о гениях, творивших на Псковской земле, Александре Пушкине и Николае Римском-Корсакове, посвятивших ей шедевры, ставшие мировым наследием, о талантливых, продолжающих прославление нашего края современниках.

Историческое шоу «Россия начинается здесь» – заключительное мероприятие, проходившее 23-24 июля в рамках Дня города. Больше новостей о прошедших праздничных событиях читайте в специальном сюжете.