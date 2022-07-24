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ВИДЕО Псковичи зажгли фонари во время выступления Яна Осина

Ян Осин поздравил псковичей со сцены в Зелёном театре

Российский эстрадный певец Ян Осин во время исторического шоу «Россия начинается здесь»  поздравил псковичей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ян Осин отметил, что ему было очень приятно приехать в родной город, особенно в эти дни, когда  Псковичи отмечают день памяти княгини Ольги и освобождения города от фашистских захватчиков.

«И конечно, хочется сказать огромное спасибо нашим воинам, нашей родной 76-й гвардейской десантной дивизиона за то, что они сейчас вдали от нашего города защищают нашу Родину от новых нацистов, которые так хотят разрушить наш мир. Спасибо им большое за то, что они делают. Дай бог им сил», — отметил он.

Недавно заслуженный артист России Ян Осин представил зрителям новую песню «Моя Россия» (музыка и стихи Сергея Комарова). Во время исполнения песни все зрители встали со своих мест и начали светить фонариками.

Представление певца стало заключительной частью шоу.

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