В России на 66% вырос спрос на специалистов по сетевой безопасности

08:25, 25 июля 2022, ПАИ

На 66% вырос спрос на специалистов, противостоящим DDoS-атакам в России, сообщили в пресс-службе hh.ru Северо-Запад.

С начала года российские работодатели разместили более 16 тысяч вакансий для специалистов по информационной безопасности. Из общего числа 2% работных предложений приходится на специалистов, которые умеют противостоять DDoS-атакам. Наибольший спрос на таких специалистов в компаниях из Москвы (51% вакансий), Ростовской области (14%), Санкт-Петербурга (11%).

Наибольшая часть вакансий для специалистов сетевой безопасности и борьбе с DDoS -атаками размещена компаниями из ИТ-отрасли (51%), работодателями из финансового и банковского сектора (8%), крупными ретейлерами (6%).

При этом специалистам по сетевой безопасности в среднем по стране готовы платить 150 тысяч рублей. Максимальный уровень зарплаты достигает 400 тысяч рублей.