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Общество

Сборник «Сказки и легенды Псковского края» поступит в школы и библиотеки региона

Фольклорный сборник «Сказки и легенды Псковского края», в который вошли различные этнографические материалы из Псковской области, собранные псковскими студентами ещё в 1970–1980-х годах, поступит в школы и библиотеки региона. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире шоу «Псковский телеграм Online» 25 июля.

«С прошлого года занимаемся изданием этой книги. Книга достаточно интересная, уникальная, думаю, что она будет востребованной. Позже будет информация, где можно будет её приобрести», – сказала гостья эфира.

Кроме того, Ольга Тимофеева отметила, что в этом году планируется к выходу четвёртый сборник «Кухня Псковского края»: в рамках той же экспедиции по Псковской области студенты собирали различные рецепты.

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