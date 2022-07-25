«Псковская уха – 2022» – долгожданный праздник рыболовов

11:40, 25 июля 2022, ПАИ

Два года традиционный рыболовный фестиваль, посвящённый дню освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, не проводился из-за пандемии коронавируса. И вот дождались… Праздник на левом берегу реки Великой состоялся! Всё прошло интересно, организованно и… вкусно.

Дождались…

Как же приятно видеть рыболовов, знакомых и незнакомых, с праздничным настроением, улыбающихся, приветствующих друг друга! А главное – без масок на лицах. Два года из-за пандемии традиционный псковский рыболовный фестиваль не проводился. И вот псковичи дождались. 23 июля, в день освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, в девять часов утра на живописных лужайках левого берега реки Великой у церкви Климента Папы Римского собралось, пожалуй, рекордное количество участников фестиваля.

Иван – чемпион!

Фестиваль «Псковская уха» прошёл уже 19 раз. Зарегистрировались 104 рыболова, а вместе с помощниками, болельщиками, организаторами и спонсорами участников фестиваля было более двухсот. Организаторы фестиваля разделили всех на две категории – дети до 12 лет и взрослые.

Демократичные правила соревнований предлагали выявить сильнейших в ловле рыбы поплавочной удочкой, донной удочкой и спиннингом. Первый победитель был определён уже через полтора часа после начала состязаний. Им стал шестилетний Иван Петрюченко, поймавший 15 рыб общим весом 138 граммов и уверенно обыгравший всех 29 юных рыболовов, принявших участие в фестивале.

Отец чемпиона, известный псковский рыболов-спортсмен Алексей Петрюченко, остался очень доволен подрастающей сменой: первое участие – и сразу победа!

Ивану ещё трудно самостоятельно управляться с поплавочной удочкой. Папа помогал насаживать наживку и снимать добычу с крючка. Правила позволяют это делать, но забрасывать, подсекать и выуживать рыбу на берег спортсмен обязан сам. И у Ивана это здорово получалось. Я находился рядом с будущим чемпионом и с удивлением наблюдал за не по возрасту азартными и ловкими его действиями.

Серебряная медаль тоже отправилась в известную псковскую рыболовную семью. С результатом 93 грамма второе место заняла Екатерина Пивоварова.

Третье место и бронзовую медаль завоевал Влад Мерзанюков, поймавший 69 граммов рыбы. Лишь одного грамма не хватило до четвёртого места (и одной рыбки – до пьедестала почёта) ещё одной известной псковской династии рыболовов. Дина Сманцерева заняла пятое место с результатом 58 граммов.

«Клевать начало только за 10 минут до финиша, три рыбки сорвались. Нам бы ещё одну минутку – и…» – с небольшим расстройством в голосе поведал о результате своей внучки Владимир Кузякин.

Но печали на лицах юных спортсменов я не заметил. Во-первых, памятными подарками и сувенирами были награждены все. Во-вторых, для детей организовали весёлые игры и конкурсы. И в-третьих, дети отведали настоящую псковскую уху, подоспевшую, аккурат когда юные псковичи закончили рыбачить.

Организаторы мероприятия были очень внимательными и щедрыми. Они отметили подарками самых младших рыболовов, Андрея Шуракова и Эвелину Бестужеву 2019 года рождения. Также памятный приз получил юноша из Москвы, отмечавший 23 июля свой день рождения. Не забыли и самого опытного рыболова – Владимира Кузьмина.

Взрослые соревновались три часа. Река не хотела в этот день радовать рыболовов увесистыми уловами, но это делало победу ещё более ценной.

Победителями фестиваля «Псковская уха – 2022» в номинации «Донная удочка» стали:

Александр Кудрявцев (860 г),

Андрей Кинев (302 г).

В номинации «Поплавочная удочка»:

Евгений Шабратько (706 г),

Виктор Водолазский (460 г),

Кирилл Андреев (224 г).

В номинации «Спиннинг»:

Антон Утко (306 г),

Александр Суетов (278 г),

Роман Селиховский (246 г).

Приз за самую крупную рыбу получила Виктория Кужева (окунь 104 г).

Всего на фестивале было поймано 7 кг 400 г самой разной рыбы. В основном клевали уклейки, мелкие окушки и краснопёрки. Большая часть улова сразу после взвешивания была отпущена в родную стихию, но какую-то часть передали болельщикам, пожелавшим приготовить уху из свежей рыбки.

Скобарь-снайпер

Пока судейская коллегия подводила итоги, взрослые рыболовы тоже принимали участие в различных конкурсах. Одним из самых увлекательных оказался конкурс снайперов. Спонсор фестиваля, псковский производитель рыболовной экипировки, предложил спиннингистам своими приманками (грузами) попасть с расстояния пятнадцать метров внутрь… сапога. Такая мишень диаметром около 20 сантиметров оказалось довольно сложной.

Лишь во втором туре точный «выстрел» удался Денису Короткову. В награду за меткость Денис получил сертификат на посещение фирменного магазина спонсора.

Победитель конкурса снайперов попросил называть его только скобарём. Денис – заядлый рыбак. Среди его трофеев судак весом 5 кг и щука на 4 400 г, пойманные в прошлом году. В этом году самый крупный улов – двухкилограммовый судак.

Ёрш плюс судак – главный секрет псковской ухи

Ну а какой же рыболовный фестиваль без праздничной ухи? Каждый год организаторы угощают главным рыбацким блюдом всех участников фестиваля (и не только). И каждый раз не перестают удивлять отменным вкусом. В этом году более 120 литров ароматной, наваристой ухи, как и обычно, было съедено до последней капли.

Дениса Кузнецова, одного из авторов этого блюда, благодарили все без исключения. Многие интересовались, каков рецепт. «Отвар из ершей плюс чудской судак – вот два главных ингредиента, ну и конечно, морковь, соль и перец по вкусу», – благодушно раскрыл Денис секретный рецепт.

После награждения победителей и призёров была проведена лотерея. Практически беспроигрышная. Ровно 100 призов нашли своих счастливых обладателей. И я там был и тоже приз получил.

Великолепный фестиваль и отличная организация. Спасибо всем, кто участвовал – спортсменам и болельщикам, судьям и спонсорам, мамам и папам, дедушкам и бабушкам, детям и всем-всем, кто в этот день и в этот час побывал на левом берегу реки Великой. С праздником вас, псковичи! С днём освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков! И до встречи на следующем фестивале.