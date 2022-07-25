Водитель автомобиля сбил велосипедиста в Псковском районе
В Псковском районе в деревне Родина на повороте на Новолок водитель автомобиля BMW допустил наезд на велосипедиста.
В результате ДТП велосипедист госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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