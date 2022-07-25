Шесть пожаров ликвидировано на территории Псковской области за сутки
За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации шести пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, 24 июля в 5:56 утра в Великих Луках на улице Рабочая дом 1 на контейнерной площадке огнем поврежден пластиковый мусорный контейнер размером 1х1 метр на площади 1 м кв.
Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
В 06:35 утра в Великих Луках на улице Первомайская дом 9 сгорели 48 сараев размером 2х3 метра каждый.
Предположительная причина – предположительно поджог.
В 22:11 в Великих Луках на улице Сизова дом 10 в неэксплуатируемом строении размером 7х10 метров сгорел мусор на площади 5 м2.
Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
В 23:55 в Плюсском районе в деревне Полуяково сгорел садовый дом размером 6х12 метров. Обнаружен погибшим 73-летний мужчина.
Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри садового дома.
Спасено – жилой дом, легковой автомобиль.
В 02:08 ночи в Псковском районе, в деревне Крипецкое-1 на улице Центральная дом 6 в неэксплуатируемом двухэтажном строении размером 15х30 метров выгорели изнутри по всей площади: помещение на 1-м этаже размером 5х10 метров, помещение на 2-м этаже размером 5х10 метров.
Поедположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
В 2:52 ночи в Порхове на улице Полякова Мыза дом 3 в хозяйственных постройках под одной кровлей общим размером 3х13 м сгорел сарай размером 3х3 метра, в бане размером 3х6 метров огнем повреждена стена на площади
6 м2 и кровля на площади 6 м2, в хлеве размером 3х4 метра огнем повреждена стена на площади 5 м2, огнем уничтожена кровля на площади 12 м2.
Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Поисково-спасательный отряд идентифицировал три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны
МЧС России: Обстановка в городе Сочи стабильная