Шесть пожаров ликвидировано на территории Псковской области за сутки

09:00, 25 июля 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации шести пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 24 июля в 5:56 утра в Великих Луках на улице Рабочая дом 1 на контейнерной площадке огнем поврежден пластиковый мусорный контейнер размером 1х1 метр на площади 1 м кв.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 06:35 утра в Великих Луках на улице Первомайская дом 9 сгорели 48 сараев размером 2х3 метра каждый.

Предположительная причина – предположительно поджог.

В 22:11 в Великих Луках на улице Сизова дом 10 в неэксплуатируемом строении размером 7х10 метров сгорел мусор на площади 5 м2.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 23:55 в Плюсском районе в деревне Полуяково сгорел садовый дом размером 6х12 метров. Обнаружен погибшим 73-летний мужчина.

Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри садового дома.

Спасено – жилой дом, легковой автомобиль.

В 02:08 ночи в Псковском районе, в деревне Крипецкое-1 на улице Центральная дом 6 в неэксплуатируемом двухэтажном строении размером 15х30 метров выгорели изнутри по всей площади: помещение на 1-м этаже размером 5х10 метров, помещение на 2-м этаже размером 5х10 метров.

Поедположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 2:52 ночи в Порхове на улице Полякова Мыза дом 3 в хозяйственных постройках под одной кровлей общим размером 3х13 м сгорел сарай размером 3х3 метра, в бане размером 3х6 метров огнем повреждена стена на площади

6 м2 и кровля на площади 6 м2, в хлеве размером 3х4 метра огнем повреждена стена на площади 5 м2, огнем уничтожена кровля на площади 12 м2.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.