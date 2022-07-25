Поисково-спасательный отряд идентифицировал три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны
24 июля группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Порховском районе в лесном массиве вблизи деревни Новая Каменка идентифицированы артиллерийский снаряд 105 мм (одна единица), артиллерийский снаряд 75 мм (одна единица), наступательная граната М-39 (одна единица).
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