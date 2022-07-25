Фальшивые доллары и рубли изъяли в Пскове

11:22, 25 июля 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции изъяли фальшивые доллары и рубли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 22 июля в финансовом учреждении города выявили фальшивую банкноту номиналом сто долларов США. По имеющимся сведениям, она поступила от жительницы Пскова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этом же финансовом учреждении 22 июля обнаружили и денежную купюру достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.